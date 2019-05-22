В Алтайском крае реализуют пилотный проект «Будущие кадры современного здравоохранения»

Новости 22.05.2019 10:30 88

20 мая в Правительстве Алтайского края состоялось подписание четырехстороннего соглашения о реализации пилотного проекта «Будущие кадры современного здравоохранения» между тремя региональными министерствами – Министерством образования и науки, Министерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства – и Алтайским государственным медицинским университетом. Участниками мероприятия стали представители Правительства Алтайского края, органов исполнительной власти региона, главы районов края, главные врачи центральных районных больниц, передает пресс-служба АГМУ.

Торжественную церемонию открыла заместитель председателя Правительства Алтайского края Ирина Долгова. «Сегодня все мы являемся участниками и непосредственными исполнителями реализуемых в нашей стране национальных проектов, красной нитью через которые проходит подготовка кадров. Перед нашим регионом стоит приоритетная цель – улучшить доступность медицинской помощи для каждого жителя Алтайского края. Для этого нам нужно преодолеть дефицит квалифицированных врачей в системе здравоохранения. Важной задачей для нас является профориентационная работа со школьниками, формирование у них заинтересованности в изучении профильных предметов для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в Алтайский медицинский университет с последующим трудоустройством в медицинские организации края. Ценность проекта «Будущие кадры современного здравоохранения» заключается в создании системы непрерывной подготовки специалистов, мотивированных к работе в здравоохранении. Уверена, подписание соглашения на сегодняшний день станет эффективным механизмом взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, высшего учебного заведения в области кадрового обеспечения здравоохранения муниципальных образований Алтайского края», – подчеркнула Ирина Долгова.

Инициатор проекта, депутат Государственной Думы от Алтайского края Валерий Елыкомов, поблагодарил все задействованные в реализации пилотного проекта стороны за всестороннюю поддержку, благодаря которой удалось реализовать намеченные планы: «За достаточно короткий срок мы постарались дать ребятам из сельских районов края всю недостающую информацию. Здесь качественно сработали все участники процесса: Министерство образования и науки поработало с учителями и школьниками, Министерство здравоохранения предложило преференции для участников пилотного проекта с возможностью заключения договора о целевом обучении, Министерство сельского хозяйство предоставило качественную интернет-связь, главы районов помогли с организацией процесса, лучшие преподаватели Алтайского медицинского университета оперативно подключились к дистанционной подготовке школьников. Это была всеобщая забота о выпускниках сельских школ, которая, уверен, принесет в будущем результаты, и эти ребята обязательно поступят в наш медицинский вуз и вернутся работать в родные места».

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов выразил надежду, что проект получит свое продолжение, охватит все муниципалитеты, и сельские школьники будут успешно конкурировать с выпускниками городских школ: «Говоря о том, что медицинских работников не хватает, мы часто забываем, что профессия несет морально-этические нормы. В этом году мы сделали первый шаг, и у нас есть другая цель – профориентирование со школьной скамьи, когда школьник ощущает атмосферу внутри больницы, помогает медицинскому персоналу и изначально принимает для себя, что станет врачом. В следующем году займемся формированием регистра волонтеров-школьников, и уже на его основе сформируем реестр обучающихся, которых будем курировать. Сегодня мы совместно нашли неформальный подход, его необходимо продолжать и развивать. Мне бы хотелось, чтобы это имело продолжение в масштабах всего Алтайского края. Мы сформируем успешных выпускников школ, ориентированных на получение профессии».

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко: «Проект, безусловно, ярко иллюстрирует потенциал возможностей, заложенных губернаторской инициативой для системы образования «Новые кадры Алтая». Синергичное объединение ресурсов муниципалитетов, отраслевых органов исполнительной власти, медицинского университета рождает новый образовательный продукт и новое качество подготовки абитуриентов, проживающих в сельской местности, для такого специализированного, традиционно требующего высокого уровня подготовки, вуза. Эта тема общегосударственная, связанная с возможностями нового социального лифта для детей из сельской местности. Тема ранней профориентации и системная подготовка к осознанному выбору профессии доктора – доброе дело, заложенное в инициативе Валерия Анатольевича Елыкомова. Проект поддерживаем, будем углублять и расширять свое возможное участие. Нам кажется, что это единственный верный путь, когда школа и университет совместно занимается подготовкой выпускников. И здесь я не могу не отметить роль Алтайского медицинского университета и лично его ректора Игоря Петровича Салдан – не жаловаться на неподготовленных абитуриентов, а готовить их самим, непосредственно выходя в школы. Это беспрецедентный пример социально ответственного поведения вуза для Алтайского края».

Ректор АГМУ Игорь Салдан отметил, что первые результаты пилотного проекта станут известны уже в конце этой недели, после обработки итоговых тестов по химии и биологии, и заверил, что вуз, со своей стороны, приложит все усилия для дальнейшего развития инициативы. Кроме того, Игорь Петрович предложил расширить проект за счет нового направления – дополнительной подготовки педагогов районных школ, которые будут целенаправленно отбирать детей в медицинские классы по примеру школ города Барнаула. «В условиях сокращения целевых мест очень важно, чтобы сельские школьники могли на равных конкурировать за бюджетные места, показывать отличные знания по результатам ЕГЭ. Благодарен нашим преподавателям, которые откликнулись на предложение дистанционно готовить школьников, подтянуть их уровень по профильным предметам, Правительству Алтайского края, региональным министерствам здравоохранения, образования и науки, сельского хозяйства, главам муниципалитетов, поддержавшим пилотный проект «Будущие кадры современного здравоохранения». О том, что мы двигаемся в правильном направлении, говорит и то, что не только представители других муниципалитетов, но даже и директора школ начали обращаться к нам с просьбой включить их в проект».

Все участники церемонии сошлись во мнении, что проект «Будущие кадры современного здравоохранения» необходимо развивать и распространять этот опыт на весь Алтайский край. Завершилось мероприятие подписанием четырехстороннего соглашения и дорожной карты по реализации пилотного проекта. Подписи под документами поставили министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев, ректор АГМУ Игорь Салдан.

Пилотный проект «Будущие кадры современной медицины» по бесплатной подготовке к поступлению в Алтайский государственный медицинский университет учащихся 11-х классов трех территорий Алтайского края – Рубцовска, Рубцовского и Благовещенского районов – стартовал 1 февраля 2019 года. Ключевая цель пилотного проекта – решение важнейшей государственной задачи по устранению кадрового дефицита в системе здравоохранения.

Дистанционные занятия по профильным предметам (биологии и химии) в формате видео-конференц-связи с февраля по май проводили преподаватели профильных кафедр АГМУ. Участниками проекта стало около 100 школьников, планирующих поступать в Алтайский медуниверситет. По итогам проекта с лучшими из них будут заключены договоры целевого обучения на специалитете и в дальнейшем будут рассмотрены варианты продолжения обучения в ординатуре.