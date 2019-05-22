В Барнауле пройдет масштабная акция по сбору отходов

Новости 21.05.2019 19:00 102

В Барнауле 25 мая пройдет акция «Разделяя, сохраняй» по сбору отходов. По всему городу будет организовано 28 точек приема. Позже все собранное будет отправлено на переработку.

Отметим, общественное движение «Мусора.Больше.Нет» проводит такое мероприятия уже шестой год подряд. Ее организовали при поддержке отдела по охране окружающей среды Барнаула, управляющих компаний, ТСЖ и неравнодушных жителей города.

В этом году акцию уже проводили в апреле, в ней приняли участие около 900 барнаульцев. В Барнауле действовало 20 точек сбора отходов, передает пресс-служба мэрии.

Стационарные точки приема будут организованы с 10:00 до 13:00 в Парке Спорта им. А. Смертина и с 12:00 до 15:00 на Ленина 154а, к1 (Геомаркет). А пункты мобильного сбора по адресам: