Назван профицит барнаульского бюджета за 2018 год

Новости 21.05.2019 18:35 114

Почти 40 млн рублей составил профицит бюджета Барнаула в 2018 году. Данная цифра была озвучена на публичных слушаниях, которые прошли 21 мая, сообщает сайт городской думы.

По словам председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Надежды Тиньгаевой, фонд оплаты труда бюджетникам увеличился на 20% к уровню 2017 года. Городской бюджет удалось исполнить без привлечения кредитов. На исполнение государственных полномочий направлено 3 млрд 691 млн рублей, на расходы по вопросам местного значения – 9 млрд 255 млн рублей. Расходы на образование, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт составили 65,6%.

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Зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам БГД Юрий Ряполов обратил внимание на потенциал увеличения доходов в сфере земельных отношений:

«За аренду земли, право на аренду, продажу, уплату налогов на землю с организаций и физических лиц мы в 2018 году получили более 1 млрд 100 млн рублей или примерно шестую часть собственных доходов. В декабре с торгов «ушли» четыре перспективных земельных участка. Причем общая стоимость права аренды этих участков выросла с 5,5 млн рублей в год до 21,6 млн рублей, а значит, прямой доход городской казны был увеличен в несколько раз».

Заключение Счетной палаты: принять к рассмотрению исполнение бюджета города в следующих значениях: доходы – 12 млрд 985,1 млн рублей, расходы – 12 млрд 946,6 млн рублей, профицит – 38,5 млн рублей.

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Единогласное решение 77 участников публичных слушаний – рекомендовать барнаульским депутатам принять отчет по исполнению бюджета за 2018 год. В гордуме отмечают, что в преддверии ближайшего заседания депутаты детально обсудят исполнение бюджета на комитетах, а 5 июня документ рассмотрят на сессии.