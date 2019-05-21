Дело о травле рубцовского школьника взял на контроль министр

Новости 21.05.2019 17:40 90

Продолжается развитие ситуации с травлей школьника в Рубцовской гимназии № 8, которого целый год унижали одноклассники. Напомним, что отец школьника обратился в соответствующие органы и в СМИ, после чего информация дошла до краевых властей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Алтайского края, разбирательство взял на личный контроль министр образования и науки Максим Костенко. По его поручению рубцовским управлением образования создана комиссия, которая займётся выяснением всех обстоятельств дела.

Всем сотрудникам гимназии, не принявшим должных мер по пресечению буллинга, грозит административное наказание. Пострадавшему ребенку будет оказана помощь психолога. Если он захочет – его переведут в другую школу.