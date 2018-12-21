«Мария-Ра» выживает барнаульский киоск с законного места

Новости 21.05.2019 18:15 127

Сотрудники «Марии-Ра» отодвинули с законно занимаемого им места киоск «Соня», рассказал владелец киоска Игорь Анциферов телеканалу «ТВ-Толк».

Киоск, в котором производилась чистка подушек и одеял, спокойно стоял десять лет, пока в мае 2019 года соседний магазин сети «Мария-Ра» не провёл ребрендинг. Тогда у «Сони» начались отключения электричества и даже оказывалась заварена дверь киоска, а затем он и вовсе оказался переставлен, а сотрудники «Марии-Ра» препятствовали водворению киоска на место, не давая подъехать технике.

Сотрудники администрации Индустриального района подтвердили, что киоск стоит законно и земля под ним «Марии-Ра» не принадлежит. Далее, однако, рассказывается, что ситуацию не смогли разрешить ни полиция, ни сотрудники администрации. Что им помешало – неясно.