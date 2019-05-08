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Умершие платят за мусор? Алтайским сельчанам пришли странные квитанции

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Жители алтайского села Гальбштадт Немецкого района нашли ошибки в начислениях и опечатки в квитанциях. Теперь компания, занимающаяся обращением с ТКО, должна все исправить.

Как оказалось, мусорный оператор ООО «Позитив 88»  выставил счета на умерших жителей, на людей,  не проживающих в домах, а в некоторых квитанциях владельцами домов оказались трехлетние дети. Одна жительниц райцентра рассказала, что в их семье квитанцию об оплате принесли в дом, который еще находится только в стадии строительства.

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Выяснилось, что причиной некорректной информации стали безнадежно устаревшие данные Росреестра. Сотрудники ООО «Позитив 88» даже не удосужились сверить их с сельсоветом.

«У нас есть все необходимые данные по жителям села, мы были готовы откорректировать списки в любой момент, но наше предложение так и осталось без ответа», - рассказала глава Гальбштадтского сельсовета Лариса Шауэрман.

Кроме того, сельчане пожаловались на свалку, сюда регоператор вывозит мусор местных жителей. Причем убирает завалы сельсовет, который с приходом новой мусорной реформы  не имеет на это полномочий. От оператора потребовали устранить нарушения и обеспечить дальнейшую работу без ошибок, передает газета «Neue Zeit/Новое время».

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Автор: Политсиб.ру