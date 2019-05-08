Умершие платят за мусор? Алтайским сельчанам пришли странные квитанции

Новости 21.05.2019 17:25 135

Жители алтайского села Гальбштадт Немецкого района нашли ошибки в начислениях и опечатки в квитанциях. Теперь компания, занимающаяся обращением с ТКО, должна все исправить.

Как оказалось, мусорный оператор ООО «Позитив 88» выставил счета на умерших жителей, на людей, не проживающих в домах, а в некоторых квитанциях владельцами домов оказались трехлетние дети. Одна жительниц райцентра рассказала, что в их семье квитанцию об оплате принесли в дом, который еще находится только в стадии строительства.

Жители алтайской глубинки пожаловались губернатору на «мусорный» полигон Новости 08.05.2019 7:10 Ранее полигон обслуживал только Смоленский район, теперь дополнительно еще 4 муниципалитета, включая Белокуриху 1353

Выяснилось, что причиной некорректной информации стали безнадежно устаревшие данные Росреестра. Сотрудники ООО «Позитив 88» даже не удосужились сверить их с сельсоветом.

«У нас есть все необходимые данные по жителям села, мы были готовы откорректировать списки в любой момент, но наше предложение так и осталось без ответа», - рассказала глава Гальбштадтского сельсовета Лариса Шауэрман.

Кроме того, сельчане пожаловались на свалку, сюда регоператор вывозит мусор местных жителей. Причем убирает завалы сельсовет, который с приходом новой мусорной реформы не имеет на это полномочий. От оператора потребовали устранить нарушения и обеспечить дальнейшую работу без ошибок, передает газета «Neue Zeit/Новое время».