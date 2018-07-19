В Барнауле начнут готовить преподавателей шахмат

Новости 21.05.2019 15:45 224

20 мая ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко и президент Федерации шахмат Артем Поломошнов подписали документ о совместной деятельности и сотрудничестве. Согласно документу, университет начнёт обучать студентов бакалавриата, специализирующихся на начальном образовании, предмету «шахматы». Об этом сообщает портал «Алтайский спорт».

Данная мера потребовалась, поскольку программа «шахматы в школе» в Алтайском крае, в которой участвуют более 150 учебных заведений из 42 муниципалитетов, буксует именно из-за недостатка преподавателей шахмат в начальных классах.

Подписание соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с первым вузом Алтая - это очередной, и на мой взгляд, очень мощный шаг в развитии краевой программы «Шахматы в школе». Мы - первый регион в России, который при обучении в вузе будущих учителей начальных классов будет готовить педагогов, способных дать детям базовые понятия шахмат. Это будут специалисты, обученные методике преподавания азов шахматной игры не в течение краткосрочных курсов, которые закладывают фундамент, но явно недостаточны, а в течение достаточного количества времени. Кроме того, подписание соглашения ведет к дальнейшему развитию студенческих шахмат в нашем регионе. Алтайский край постепенно становится центром студенческих шахмат - в течение 2019 года мы подписываем соглашение уже с третьим вузом региона. В этом году мы начали возрождение первенства Сибирского федерального округа по шахматам среди студентов. Оно прошло в апреле в помещении Технического университета, а в августе Барнаул на базе АлтГУ впервые в своей истории примет чемпионат Российского Студенческого союза, где надеемся увидеть среди участников и студентов нашего педагогического университета, – сказал Артем Поломошнов.

Также Федерация шахмат предоставит студентам тренера-наставника, который будет вести постоянно действующую секцию. Вуз же сформирует команду для участия в шахматных универсиадах. Обе стороны будут содействовать развитию шахмат на Алтае.