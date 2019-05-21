Три полигона в Сибири очистили от неразорвавшихся боеприпасов

Новости 21.05.2019 14:39 72

Специалисты инженерно-саперного подразделения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) завершили очистку сибирских полигонов от взрывоопасных предметов на общей площади пять тысяч га.

На месте работали группы разминирования, которые проводили поиск с помощью современных средств ведения инженерной разведки. Например, костюма сапера ОВР-1 «Сокол», селективного миноискателя ИМПС-2 и дистанционных миноискателей «Коршун». Такие технологии позволяют обнаруживать боеприпасы всех типов, как на поверхности, так и на различных глубинах в грунте.

В итоге было очищено три полигона. «Поиск и обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов проводили на полигонах Алтайского края, Кемеровской области и Республики Хакасия», - говорится в сообщении ЦВО.

Известно, были проверены все мишенные поля и другие участки местности, на которых возможно обнаружение взрывоопасных предметов. Все найденные взрывоопасные предметы уничтожались на месте, с помощью накладных зарядов и со строгим соблюдением требований безопасности, передает Интерфакс-Сибирь.