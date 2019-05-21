О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Бывший алтайский ротный осуждён за гибель солдата

Новости
94
0

Барнаульский гарнизонный военный суд назначил наказание бывшему ротному командиру Тимуру Шарифову, по вине которого в начале прошлого года погиб солдат-срочник. Об этом сообщает пресс-служба военного управления СК РФ.

22 января 2018 года в ходе полевых учений загорелась одна из палаток, где размещались на ночлег солдаты. От полученных ожогов один из срочников скончался. Причиной возгорания была признана халатность Шарифова, допустившего установку в палатке самодельной печки, не соответствующей нормативам безопасности.

Шарифов признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, бывшему капитану на протяжении двух лет запрещено занимать должности на госслужбе и в органах власти.

«В дыму его просто не заметили»: очевидец рассказал, как на самом деле погиб контрактник в Алейске

«В дыму его просто не заметили»: очевидец рассказал, как на самом деле погиб контрактник в Алейске

Новости

Виной всему стала халатность командования

1185

Автор: Политсиб.ру