Алтайэнергосбыт: своевременная поверка счётчика поможет сэкономить

Новости 22.05.2019 9:20 42

Самый распространенный случай, когда заметно увеличиваются расходы на электроэнергию – у прибора учета истек срок поверки. Прибор учёта (ПУ) является измерительным электронно-механическим устройством и как любое устройство имеет срок межповерочного интервала, в течение которого разрешена его работа в заданных заводом изготовителем параметрах.

Для обеспечения единства измерений периодически счётчик должен проходить «поверку». Это одна из форм государственного метрологического контроля и надзора, за точностью измерений. Действующее законодательство возлагает полную ответственность за сохранность прибора учета и пломб на собственника энергопринимающих устройств, в которых установлен данный ПУ, а обязанность по поверке прибора учета на его собственника. Если срок межповерочного интервала истёк, то счётчик не может эксплуатироваться, а это значит, что количество потребленных киловатт будет начисляться расчётным методом.

Что же такое расчётный метод?

Это значит, что первых 3 расчётных периода подряд для жилого помещения и первых 2 расчётных периода подряд для нежилого помещения, объём потребления электроэнергии будет исчисляться исходя из среднемесячного объёма потребления коммунального ресурса, зафиксированного ПУ за период не менее 6 месяцев. За последующие периоды – исходя из утверждённых нормативов потребления с применением повышающего коэффициента 1,5. Это практически всегда приводит к росту затрат абонентов на энергоснабжение!

Как узнать дату последней поверки?

Межповерочный интервал ПУ составляет от 6 до 16 лет в зависимости от модели электросчётчика, года его выпуска и завода изготовителя. Узнать срок истечения МПИ можно, посмотрев паспорт ПУ, который в обязательном порядке идёт в комплекте при покупке. При утере документа, квартал и год последней госповерки можно увидеть на клейме госповерителя или в свидетельстве о поверке, а межповерочный интервал можно узнать на сайте федерального информационного фонда по обеспечению средств измерений. Клиенты «Алтайэнергосбыта» могут уточнить сроки поверки в ближайшем офисе компании.

Кто осуществляет поверку ПУ?

Поверку может проводить только специализированная организация, имеющая аккредитацию. Единственный поверитель на территории двух Алтаев - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай.

Что сделать, чтобы поверить ПУ?

Для поверки прибора учёта нужно обратиться в энергоснабжающую или сетевую организацию с письменным заявлением о вызове инспектора для проверки счётчика перед его демонтажём. На основе осмотра специалистом составляется акт, в котором фиксируются показания и факт снятия пломбы. Только тогда счётчик можно снять и доставить в «Алтайский ЦСМ». После поверки его можно забрать и вновь установить. Затем необходимо пригласить сотрудника сетевой организации на опломбировку. После этого счётчик считается принятым в эксплуатацию.

По результатам поверки прибор учёта может быть признан неисправным и его придётся менять. Как показывает практика, зачастую, потребители предпочитают купить новый современный счётчик, нежели поверять старый, тем более что услуги по поверке соизмеримы с затратами на покупку нового ПУ.

По данным «Алтайэнергосбыта», в 2019 году более чем у 25 000 клиентов компании истёк или истекает межповерочный интервал. Учитывая масштаб проблемы, «Алтайэнергосбыт» постарался пойти навстречу интересам своих клиентов и предусмотрел до конца года льготное предложение. Компания предлагает покупку прибора учёта, его замену или монтаж со скидкой 10%, если межповерочный интервал истёк или истекает в 2019 году.

Помочь с выбором подходящего именно вам ПУ могут специалисты компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.

Справки по телефонам: В Алтайском крае +7 (3852) 560-660; В Республике Алтай +7 (38822) 20-570.