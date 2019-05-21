Прибыль барнаульского тепличного комплекса «Индустриальный» упала в 2,5 раза

Барнаульское тепличное хозяйство ОАО «Индустриальный» получило в 2018 году в 2,5 раза меньше чистой прибыли, чем годом ранее – 1,6 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь», ссылаясь на бухгалтерскую отчётность предприятия.
Объем общей годовой выручки компании снизился на 2,5 %, составив 710,9 млн рублей, притом убыток от продаж вырос в 1,6 раза и достиг 151,6 млн рублей. Выросли также доходы предприятия по статье «прочие», их прирост составил 60 % (314, 7 млн рублей).
В 2017 году прибыль «Индустриального» тоже снижалась. Кроме того, в тот же период резко выросла закредитованность предприятия – с 480 до 744 млн рублей. В октябре его пытались выставить на аукцион, однако желающих приобрести комплекс не нашлось и торги пришлось отменить.
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