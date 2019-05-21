Прибыль барнаульского тепличного комплекса «Индустриальный» упала в 2,5 раза

Новости 21.05.2019 13:05 97

Барнаульское тепличное хозяйство ОАО «Индустриальный» получило в 2018 году в 2,5 раза меньше чистой прибыли, чем годом ранее – 1,6 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь», ссылаясь на бухгалтерскую отчётность предприятия.

Объем общей годовой выручки компании снизился на 2,5 %, составив 710,9 млн рублей, притом убыток от продаж вырос в 1,6 раза и достиг 151,6 млн рублей. Выросли также доходы предприятия по статье «прочие», их прирост составил 60 % (314, 7 млн рублей).

В 2017 году прибыль «Индустриального» тоже снижалась. Кроме того, в тот же период резко выросла закредитованность предприятия – с 480 до 744 млн рублей. В октябре его пытались выставить на аукцион, однако желающих приобрести комплекс не нашлось и торги пришлось отменить.

ОАО «Индустриальный» является самым крупным тепличным хозяйством Сибири. Оно занимается выращиванием овощей, а также их оптовой и розничной реализацией, в том числе, в собственных специализированных магазинах. Комплекс расположен на 24 земельных участках общей площадью 161,6 га. По состоянию на конец августа 2018 года в «Индустриальном» было трудоустроено 740 человек. На долю предприятия приходится более 90% выращиваемых в теплицах овощей на Алтае. При этом в крае компания реализует 50,3% продукции, остальная часть поставляется в другие регионы Сибири.