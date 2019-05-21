В барнаульском дворце «Карандин-Арена» устранили нарушения пожарной безопасности

Новости 21.05.2019 11:45 82

Ледовый дворец «Карандин-Арена» закрыт в Барнауле. Как рассказал «Политсибру» управляющий Максим Нечаев, тренировочный процесс приостановлен. Основная причина закрытия связана с нарушениями противопожарной системы.

По его словам, испытательно-пожарная лаборатория (ИПЛ) провела в помещении обследование, направленное на определение соответствия действующим нормативам систем огнезащиты объекта.

На данный момент все нарушения устранены. Уже завтра, 22 мая, в 15.30 состоится суд, руководство дворца намерено предоставить готовые акты ИПЛ. Таким образом, они хотят добиться снятия обеспечительных мер в виде запрета деятельности «Карандин-Арены». Нечаев выразил уверенность в том, что открытие произойдет буквально на следующий день.

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Управляющий признался, что финансовые потери от временного закрытия будут несущественны. «Сложно спрогнозировать убытки, хоккейный сезон подошел к концу. Надеюсь, что нас откроют уже 23 мая», - прокомментировал Нечаев.

Напомним, на территории «Карандин-Арена» 4 апреля мальчик пяти лет упал с трибуны, где убрали ограждения. В ледовом дворце проводили ремонтные работы. Ребенок с травмой головы был доставлен в больницу. Представители МЧС в апреле 2019 года проводили в помещениях проверку после ЧП.