ОНФ: ремонт дороги в Бийске грозит обернуться многочисленными авариями

Новости 21.05.2019 11:20 142

ОНФ выявил значительные нарушения в ходе ремонта дороги на улице Шишкова в Бийске. ГИБДД начало административное расследование, сообщает пресс-служба "фронтовиков".

Подрядчик, ремонтирующий дорогу, пренебрег установкой предупреждающих знаков, обустройством подхода к пешеходному переходу, установкой техсредств организации дорожного движения, а также неверно применил водоналивные барьеры. Представители ОНФ полагают, что место проведения работ является потенциально опасным и создающим угрозу многочисленных ДТП. Подрядчику-нарушителю грозит крупный штраф.

«В этом году на ремонт дорог Бийской агломерации направлено свыше 300 миллионов рублей. Сумма беспрецедентная для второго по величине города Алтайского края. Большинство улиц, включенных в планы ремонта, были отмечены бийчанами на интерактивной карте «убитых» дорог. Это улицы Вали Максимовой, Вагонная, Красноармейская, Гилева, Туркменская, Волочаевская, Угольная, Севастопольская, Шадрина, Дальняя, Крайняя, переулки Яровой и Байкальский. Радует, что власти и население сошлись во мнении, какие дороги следует отремонтировать в первую очередь. Одни из них находятся в центре, другие соединяют его с отдаленными микрорайонами. Одним словом, играют важную роль в жизни города, и мы призываем бийчан подключаться к народному контролю за ремонтом этих дорог», - сказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.

Повышенное внимание к ремонту улицы Шишкова вызвано тем, что она фактически является «лицом города» – именно по ней через Бийск идёт турпоток в Горный Алтай.