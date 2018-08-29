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Бывший начальник алтайской полиции покинет министерский пост в Крыму?

Новости
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Министр внутренних дел Крыма Олег Торубаров написал заявление об уходе с должности. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники. Напомним, до августа 2018 года Торубаров возглавлял алтайскую полицию.

Так, по информации «РИА Новости Крым», Торубаров в данный момент находится в отпуске, а его обязанности исполняет заместитель – начальник полиции, генерал-майор полиции Павел Каранда. По информации севастопольского ресурса Forpost, Торубарова вызывали в Москву, где с ним встретился замглавы МВД России, который якобы попросил написать заявление об увольнении по собственному желанию и выйти на пенсию.

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На данный момент МВД России по Крыму, а также МВД России официально не сообщали об отставке Торубарова.

Олег Торубаров был назначен на должность главы российского МВД в Крыму в августе 2018 года указом Владимира Путина. Ранее он был начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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Добавим, в апреле стало известно, что жена Олега Торубарова стала министром спорта Крыма. Ольга Копышенкова переехала в Крым с мужем прошлым летом. Супруги ранее работали в Калужской области. Олег Торубаров возглавлял местное МВД, а его жена занимала должность областного уполномоченного по правам ребенка. В 2013 году генерала перевели в Алтайский край. Ольга Копышенкова окончательно переехала в регион осенью 2017 года, покинув свою должность.

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Автор: Политсиб.ру