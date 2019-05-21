«Hackathon-2019»: студенты АлтГТУ стали победителями IT-конкурса

Новости 21.05.2019 9:50 92

В Барнауле с 17 по 19 мая проходил V городской форум разработчиков Хакатон, в котором приняли участие студенты алтайского «политеха». Это своего рода творческая мастерская, в которой участники в режиме нон-стоп с помощью современных технологий и собственных знаний создают рабочий прототип IT-продукта.

Как рассказали в АлтГТУ, это может быть мобильное приложение, онлайн сервис, сайт, база данных, чат боты, проекты VR/AR и другие IT решения. Команда студентов четвертого курса факультета информационных технологий направления подготовки «Приборостроение» в составе Александра Пилецкого, Антона Халина, Артема Изаакова и Романа Ильцова создали проект «Система анализа маркетинговой информации» (С.А.М.И.).

Суть проекта заключается в сборе и анализе структурированной информации о движении и поведении людей в общественных местах благодаря искусственному интеллекту, который собирает данные с камер. Например, осуществлять анализ потока людей на интересующей заказчика территории. Собранная информация позволяет делать выводы об интересах потока людей без прямого воздействия на него. С.А.М.И. после своей работы предоставляет эти данные для дальнейшей обработки специалистами, отметили в вузе.

По словам ребят, интерес к таким программным продуктам они получили после проектирования измерительных систем под руководством Павла Зрюмова, доцент кафедры информационных технологий, кандидата технических наук, в ходе изучения дисциплины «Системы сбора и обработки данных», которая читается на последнем курсе и, конечно, собственный интерес. С.А.М.И. был реализован за 48 часов. Студенты заняли первое место на этом соревновании.