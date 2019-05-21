Вопрос о введении жилищных сертификатов для детей-сирот обсуждается в Алтайском крае

Новости 21.05.2019 9:20 74

Председатель АКЗС Александр Романенко поручил освоить механизм жилищных сертификатов для детей-сирот для внедрения в Алтайском крае. Такое предложение было озвучено на еженедельном оперативном совещании парламентариев.

Как информирует пресс-служба АКЗС, жилищные сертификаты для сирот - пилотный проект Приморского края. Уже выданы первые три сертификата. Более того, аналогичную инициативу внесли в Государственную Думу законодатели Самарской области. Между тем на недавнем медиафоруме ОНФ Владимир Путин заявил о возможности введения такой практики - после тщательного изучения.

Добавим, что проблема обеспечения жильем детей-сирот стоит в Алтайском крае очень остро. По словам Романенко, в этом году на приобретение жилья для детей-сирот, как и в 2018 году, направляется 500 млн рублей. На эти средства планируется приобрести более 400 квартир.

Дети-сироты получили более 100 новых квартир в Алтайском крае с начала года Новости 14.05.2019 8:40 Общая стоимость уже приобретенных жилых помещений оценивается в 117 млн рублей 172

«На первичном рынке застройщики неохотно идут на реализацию жилья для данной категории населения. Вторичный рынок жилья не предпочтителен: закупки такого объема могут разогнать инфляцию и цены на жилье, и при этом бюджетные средства не будут вложены в развитие строительной отрасли региона», - прокомментировал Романенко.

В Алтайском крае порядка 7300 детей-сирот имеют право на получение жилья, 5300 уже обратились за реализацией этого права, 1040 человек подали иски в суды.

На данный момент парламентарии продолжают изучать опыт Приморья. Этот вопрос будут подробно обсуждать на выездном совещании комитета, которое пройдет в Бийске 19 июня.