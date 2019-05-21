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В алтайских вузах появится почти 500 новых бюджетных мест

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Приказом Министерства образования и науки РФ в вузах Алтайского края создано 476 дополнительных бюджетных мест. Об этом сообщается на официальном сайте края.

По программам бакалавриата и специалитета педуниверситету добавлено 202 места, «политеху» – 130 мест, АлтГУ – 124 места. По программам магистратуры педуниверситету добавлено 38 мест, АлтГУ – 22 места.

Прошлым летом в восьми региональных вузах было 5863 бюджетных места для бакалавриата и специалитета и 1685 для магистратуры. Таким образом, прирост количества бюджетных мест в 2019 году составил 6,3 %.

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Автор: Политсиб.ру