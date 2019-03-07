Виктор Томенко предложил выкупить проблемный «Иткульский спиртзавод»

Новости 21.05.2019 8:44 109

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании дал поручение правительству принять все возможные меры для сохранения в рабочем состоянии Иткульского спиртзавода.

Напомним, Иткульский спиртзавод - один из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, обеспечивает работой сотни человек и является градообразующим предприятием в селе Соколово Зонального района. Сложная финансовая ситуация на предприятии возникла из-за банкротства компании «Кристалл-Лефортово», в состав которой входит завод.

Последний шанс. Виктор Томенко попросил «Промсвязьбанк» подумать о судьбе Иткульского спиртзавода Новости 07.03.2019 7:10 Как вариант, может быть создана рабочая группа по урегулированию задолженности предприятия 1595

«Нас интересует эта ситуация с двух сторон. Первая – это рабочие места для 400 человек, причем географически там проживающих. Вторая – это доходы краевого бюджета. Это два или два с половиной миллиарда рублей в зависимости от объемов производства подакцизной продукции», - обратил внимание Томенко.

Губернатор поручил министрам экономики, промышленности, финансов и начальнику управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям изучить возможность выкупа имущественного комплекса предприятия алтайским бизнесом или в собственность края, передает пресс-служба главы региона.

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко отметил, что если понадобится, Заксобрание готово принять необходимый нормативный акт.

Ранее сообщалось, ОАО «Иткульский спиртзавод» 8 мая обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о банкротстве. 13 мая документы поступили в арбитраж. Дата заседания по данному делу пока не определена.