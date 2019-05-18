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Алтайский бизнесмен нанес ущерб экологии на сумму свыше 170 млн рублей

Новости
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Кулундинский отдел СК РФ расследовал уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами. В 2012 году 35-летний бизнесмен занял самозахватом свыше 100 тысяч кв. м земель сельхозназначения в Михайловском районе и загрязнял их химическими отходами на протяжении шести лет. Общий ущерб составил  свыше 170 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемый сознался в содеянном, его ждет суд по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, то есть хранение, захоронение и иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде, повлекшие загрязнение окружающей среды). Наказание может достигать пяти лет лишения свободы. Имущество обвиняемого арестовано.

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Автор: Политсиб.ру