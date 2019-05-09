Кварталы в центре Барнаула предлагают застраивать по советским «лекалам»

Пустые кварталы на окраине Барнаула заканчиваются, новые участки строителям придется искать на ранее освоенных территориях. Архитекторы предлагают застраивать кварталы в центре города по советским принципам, пишет "Недвижимость.Алтай".
Заместитель мэра по строительству и земельным отношениям Сергей Дёмин отметил, что созданная несколько лет назад комиссия по развитию застроенных территорий при комитете по строительству определила 25 таких точек в Барнауле, большая часть которых находится на Потоке, но есть и в центральной части.
Так, квартал, ограниченный улицами Папанинцев-Партизанской-Челюскинцев и переулком Ядринцева идеально подходит для комплексного освоения, заверили архитекторы.
На днях проект планировки территории одобрил Градостроительный совет
«В застройке новых территорий все понятно. Есть много земли, нет строений. Когда мы выходим в город, а такой опыт был в конце 70-х — начале 80-х годов, когда застраивался на сплошном сносе квартал «17» (Папанинцев-Ядринцева-Партизанская-Красноармейский), там снесли все. Если мы сейчас возьмемся за застройку Папанинцев-Партизанской-Челюскинцев-Ядринцева, там исторически сложилась квартальная застройка. 17-й микрорайон срезали под корень и сделали новую планировку. Дома же в квартале за переулком Ядринцева строятся по принципу сложившейся застройки, с учетом существующих планировок, улиц, проездов. Какой опыт лучше — сказать сложно», — отметил главный архитектор «Алтайгражданпроект» Евгений Башкиров.
По его словам, сейчас этот квартал является наиболее удобным для комплексной застройки: здесь только частный сектор, нет никаких «вкраплений», например, в виде коммунальных объектов. Единственное, что осложняет освоение, — охраняемый памятник истории, мужская прогимназия, построенная в 1908 году. По мнению архитектора, при грамотном подходе к разработке проекта охранной зоны, она не осложнит застройку.
В Барнауле может появиться ЖК с необычными ступенчатыми домами
Напомним, в конце апреля проект застройки квартала Папанинцев-Партизанская-Челюскинцев-Ядринцева вынесли на обсуждение на градостроительном совете. Его заказала компания «Жилищная инициатива». Согласно разработанному плану, в микрорайоне площадью 30 га должны появиться более 25 жилых высоток, школа, несколько детсадов, торговых центров и гаражных комплексов.
При этом участок уже начали активно осваивать. Правда, руководитель ЖИ Юрий Гатилов отметил, что все обсуждаемые планы могут остаться на бумаге, если не будет решен вопрос с эскроу-счетами: «Обсуждаем точечную застройку, комплексное освоение. Не будет ничего, буквально последние полгода не выкупили ни одного участка. Неизвестно, что будет в связи с проектным финансированием».
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