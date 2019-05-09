Кварталы в центре Барнаула предлагают застраивать по советским «лекалам»

Новости 21.05.2019 7:40 892

Пустые кварталы на окраине Барнаула заканчиваются, новые участки строителям придется искать на ранее освоенных территориях. Архитекторы предлагают застраивать кварталы в центре города по советским принципам, пишет "Недвижимость.Алтай".

Заместитель мэра по строительству и земельным отношениям Сергей Дёмин отметил, что созданная несколько лет назад комиссия по развитию застроенных территорий при комитете по строительству определила 25 таких точек в Барнауле, большая часть которых находится на Потоке, но есть и в центральной части.

Так, квартал, ограниченный улицами Папанинцев-Партизанской-Челюскинцев и переулком Ядринцева идеально подходит для комплексного освоения, заверили архитекторы.

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«В застройке новых территорий все понятно. Есть много земли, нет строений. Когда мы выходим в город, а такой опыт был в конце 70-х — начале 80-х годов, когда застраивался на сплошном сносе квартал «17» (Папанинцев-Ядринцева-Партизанская-Красноармейский), там снесли все. Если мы сейчас возьмемся за застройку Папанинцев-Партизанской-Челюскинцев-Ядринцева, там исторически сложилась квартальная застройка. 17-й микрорайон срезали под корень и сделали новую планировку. Дома же в квартале за переулком Ядринцева строятся по принципу сложившейся застройки, с учетом существующих планировок, улиц, проездов. Какой опыт лучше — сказать сложно», — отметил главный архитектор «Алтайгражданпроект» Евгений Башкиров.

По его словам, сейчас этот квартал является наиболее удобным для комплексной застройки: здесь только частный сектор, нет никаких «вкраплений», например, в виде коммунальных объектов. Единственное, что осложняет освоение, — охраняемый памятник истории, мужская прогимназия, построенная в 1908 году. По мнению архитектора, при грамотном подходе к разработке проекта охранной зоны, она не осложнит застройку.

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Напомним, в конце апреля проект застройки квартала Папанинцев-Партизанская-Челюскинцев-Ядринцева вынесли на обсуждение на градостроительном совете. Его заказала компания «Жилищная инициатива». Согласно разработанному плану, в микрорайоне площадью 30 га должны появиться более 25 жилых высоток, школа, несколько детсадов, торговых центров и гаражных комплексов.

При этом участок уже начали активно осваивать. Правда, руководитель ЖИ Юрий Гатилов отметил, что все обсуждаемые планы могут остаться на бумаге, если не будет решен вопрос с эскроу-счетами: «Обсуждаем точечную застройку, комплексное освоение. Не будет ничего, буквально последние полгода не выкупили ни одного участка. Неизвестно, что будет в связи с проектным финансированием».