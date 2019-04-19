Форма демарша: сотрудники районного ДК на Алтае намерены уволиться в полном составе

Новости 21.05.2019 7:10 316

Все творческие работники Крутихинского районного дома культуры подали заявления об увольнении. Об этом пишет издание «Солидарность» со ссылкой на председателя краевой организации Общероссийского профсоюза работников культуры Ларису Зорину. По словам профлидера, коллективное увольнение – это реакция людей на низкие зарплаты в сочетании с большим объемом работы.

"Это форма демарша, эмоциональный выплеск, крик работников, – считает Зорина. – Их всего пять человек, курирующих различные направления творческой работы. Трудиться приходиться много, зачастую больше положенного, а зарплата – на уровне МРОТ. Причем начисление заработка совершенно непрозрачно. Сотрудники учреждений культуры рассказывают, что работа у них «как квест», не знаешь, что ждёт в конце месяца, какую зарплату получишь".

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Как поясняет председатель крайкома профсоюза, кроме перегрузок и низкой зарплаты сотрудников ДК возмущает уничижительное отношение со стороны районной власти на их жалобы. Складывается впечатление, что представители администрации не считают их работу важной, а потому не готовы говорить о реальном повышении заработков.

"По словам работников, на любые их вопросы районная администрация предлагает радоваться уже тому, что еще не всех сократили, что работа еще есть. Такое ощущение, что будучи бессильными найти финансирование, чиновники выплескивают злобу на работников культуры", – говорит профсоюзный лидер.

Как пояснила Лариса Зорина, профсоюзная организация в Доме культуры на сегодня отсутствует. Тем не менее крайком готов оказать сотрудникам юридическую и организационную помощь и тем самым сохранить коллектив, попутно добившись увеличения зарплат.