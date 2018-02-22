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Теплица – недвижимость или нет?

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«АиФ-Алтай» разъяснил правила оформления теплиц. В своем материале издание ссылается на слова заместителя руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Елены Бандуровой:

 «Закон не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих процедур возможно только по желанию их владельцев. Для проведения кадастрового учета и регистрации прав на теплицу, как объект недвижимости, она должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению. Если теплица не отвечает признакам объекта недвижимости, ее не надо оформлять», – сообщила чиновница.

Любая же недвижимость, включая обладающую признаками таковой теплицу, должна регистрироваться в Росреестре. Документы можно предоставить либо посредством МФЦ, либо же электронным способом.

С 1 января 2019 года в федеральном законе «О ведении гражданами садоводства и огородничества»  порядок кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе и теплицы, остался прежним. Поэтому их регистрация носит заявительный характер.
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Автор: Политсиб.ру