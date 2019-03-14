Лучше потратить эти деньги на строительство детсада: краевые власти рассказали, почему, скорее всего, будет отклонен «закон о компенсациях»

Новости 20.05.2019 17:55 374

Фракция «Справедливая Россия» в Алтайском Заксобрании внесла на предстоящую в конце мая сессию законопроект о денежной компенсации за непредоставление ребенку места в детсаду. Между тем, по данным «Политсибру», данный документ принят не будет.

Алтайские эсеры еще в конце апреля представили законопроект «О компенсации за непредоставление ребенку в возрасте от 1,5 до 3 лет места в образовательных организациях Алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования». В случае положительного решения, документ вступал бы в силу с 1 января 2020 года. По версии авторов проекта, на компенсацию могли рассчитывать те семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, установленную в регионе.

Ежемесячные выплаты из краевого бюджета предлагалось делать тем семьям, кто вынужден прибегать к услугам частных детсадов из-за того, что ребенку не хватило места в государственном дошкольном учреждении. Размер компенсации, согласно расчетам партийцев, должен составлять 5 тысяч рублей.

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Между тем как сообщила «Политсибру» представитель губернатора и правительства Алтайского края в региональном Заксобрании Стелла Штань, законопроект было решено отклонить по целому ряду причин. При этом документ обсуждали на заседании профильного комитета АКЗС, а также в региональном Минобрнауки.

«По большому счету, нехватка мест в детсадах именно в этом возрасте (до трех лет) характерна только для крупных городов, в том числе и Барнаула. 51 муниципалитет в крае (а это около 74%) полностью охвачены дошкольным образованием. Еще в 10 из 18 мунобразованиях очередь в детсады не превышает 50 мест, - рассказала Стелла Штань. - Более того, если посмотреть на Барнаул, то сейчас здесь активно ведется строительство сразу 6 детсадов, большинство будут сданы уже в 2020 году. Именно с этого времени эсеры и предлагали начать выплаты. То есть острота проблемы заметно спадет к данному периоду».

Стоит отметить, что согласно представленному законопроекту, ориентировочная сумма, необходимая для компенсации, составляет в год порядка 110 млн рублей. Это примерная стоимость строительства одного детского сада. Так принятие закона лишит регион как минимум одного нового детсада в год.

Кроме того, по мнению представителя губернатора в АКЗС, законопроект получил отрицательное заключение еще и потому, что далеко не во всех муниципалитетах существуют частные дошкольные учреждения.

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В случае принятия документа серьезные вопросы вызвала бы и правоприменительная практика. Например, на что конкретно будут тратиться 5 тысяч рублей в месяц, если в муниципалитете нет частного детского сада. К слову, это актуально для большинства сельских территорий в крае.

«Также не стоит забывать, что в рамках нацпроекта «Демография» в Алтайском крае детсады в ближайшие годы появятся не только в Барнауле, но и в ряде сельских муниципалитетов (всего 14 новых зданий – прим. ред.). Поэтому нет никакого смыла сейчас принимать данный законопроект и тем самым распылять деньги», - подытожила Стелла Штань.

Напомним, в апреле глава Барнаула Сергей Дугин провёл выездное совещание на строительной площадке детского сада в квартале "2009а". Учреждение по улице Сергея Ускова, 38 рассчитано на 330 мест, из них 160 предназначено для детей, не достигших трёхлетнего возраста. Сметная стоимость проекта – 254,8 млн рублей. По словам директора ООО «Генподрядная организация № 1» Андрея Баушенко, здание будет состоять из пяти блоков.

Уже идёт кладка первого и второго этажей. Сдать объект, строительство которого началось в октябре прошлого года, планируется в декабре 2019 года. Всего на сегодняшний день в городе строится шесть детских садов. Детские сады-ясли одновременно возводятся в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023, в посёлке Власиха и по улице Папанинцев, 119. Объекты находятся в разной степени готовности. Пять из них финансируются из федерального бюджета, один – из бюджетов города и края. Общий объем вложений превысит 1 млрд рублей. Плановая мощность новых детских садов почти полторы тысячи мест, из них 640 – для детей ясельного возраста. Ввод в эксплуатацию большинства детсадов запланирован к началу 2020 года.