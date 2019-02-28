Алтайский министр ЖКХ рассказал, как сделать теплоснабжающие предприятия безубыточными

Новости 20.05.2019 16:50 166

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев 20 мая провел пресс-конференцию, на которой рассказал о положении дел в отрасли и ответил на вопросы журналистов. В частности, рассказал о возможности выхода на прибыльность или безубыточность теплоснабжающих предприятий края.

«Проблема регулируемых естественных монополий в том, что на данном уровне регулирования прибыль, как таковая, в принципе невозможна. Безубыточность – это, наверное, лучшее, чего можно ожидать от этих предприятий», – сказал Иван Гилев.

Министр отметил, что сильные предприятия есть, например, в Белокурихе и Ребрихе и выразил сожаление, что по факту своей работы ему приходится взаимодействовать в основном с проблемными объектами. Иван Гилев отметил три фактора, влияющих на возможность прибыльной и безубыточной работы:

Эффективность сетей и нагрузок на них. Как пояснил чиновник – чем более загружена сеть, тем больше денег приходится на ее содержание и модернизацию.

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Второй фактор – отношение менеджмента к вопросу. Здесь министр посетовал на замкнутый круг: низкое качество работы сетей влечёт за собой низкие доходы предприятия, соответственно – низкую заработную плату, то есть, низкую мотивацию и, как следствие, снова низкое качество работы.

«Очень тяжело из этого порочного круга выходить, а кадры у нас очень многое решают. А средняя зарплата в сфере ЖКХ у нас ниже, чем по краю: процентов на 20-25 % чем средний краевой уровень. Хотя краевой уровень сегодня нельзя назвать высоким», – пояснил глава министерства.

Третьим фактором Иван Гилев назвал тарифы. По его словам, они должны быть экономически обоснованными. Однако тут необходимо поддерживать баланс между производителями и потребителями тепла и в этом тоже существуют некоторые сложности.

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Также министр отметил фактор начисления и собираемости денег, упомянув, что очень мало внимания иногда уделяется работе сбытовых служб. Иногда даже те возможности, которые есть, недорабатываются и упускаются.