Алтайский министр ЖКХ рассказал, как сделать теплоснабжающие предприятия безубыточными

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев 20 мая провел пресс-конференцию, на которой рассказал о положении дел в отрасли и ответил на вопросы журналистов. В частности, рассказал о возможности выхода на прибыльность или безубыточность теплоснабжающих предприятий края.
«Проблема регулируемых естественных монополий в том, что на данном уровне регулирования прибыль, как таковая, в принципе невозможна. Безубыточность – это, наверное, лучшее, чего можно ожидать от этих предприятий», – сказал Иван Гилев.
Министр отметил, что сильные предприятия есть, например, в Белокурихе и Ребрихе и выразил сожаление, что по факту своей работы ему приходится взаимодействовать в основном с проблемными объектами. Иван Гилев отметил три фактора, влияющих на возможность прибыльной и безубыточной работы:
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«Очень тяжело из этого порочного круга выходить, а кадры у нас очень многое решают. А средняя зарплата в сфере ЖКХ у нас ниже, чем по краю: процентов на 20-25 % чем средний краевой уровень. Хотя краевой уровень сегодня нельзя назвать высоким», – пояснил глава министерства.
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Также министр отметил фактор начисления и собираемости денег, упомянув, что очень мало внимания иногда уделяется работе сбытовых служб. Иногда даже те возможности, которые есть, недорабатываются и упускаются.
«Работа сбытовых служб – это большой, постоянный, нудный, достаточно тяжёлый труд. Силами малых предприятий сложно все осуществлять. Там и логистика, и организационные мероприятия... В общем, это такая большая-большая отрасль, о которой мало кто знает».