Осколки прошлого: прокуратура при помощи тяжелой техники окончательно демонтирует барнаульскую усадьбу

Новости 20.05.2019 15:15 1014

20 мая к сносу дореволюционной постройки в Барнауле привлекли экскаватор со стрелой. К концу дня строение может быть полностью разрушено, сообщают активисты "Гражданского патруля" со ссылкой на очевидцев.

В настоящее время на территории усадьбы купца Михайлова работает кран со стрелой и грузом. Уже разрушена часть стены. Общественники связывают появление крана с предстоящим 23 мая судом по признанию действий Алтайохранкультуры по отказу в государственной защите исторических построек незаконными.

До этого демонтаж дореволюционных построек производился без тяжелой строительной техники, ручным способом. "К сожалению, работы по сносу усадьбы пошли в очень быстром темпе. Видимо, его намерены снести до суда", — комментирует ситуацию представитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Напомним, общественная организация защиты прав потребителей подала в суд на Алтайохранкуотуры. Правозащитники требуют признать незаконным отказ ведомства по включению бывшего памятника истории в список объектов, обладающих признаками культурного наследия. Также в качестве заинтересованного лица в суд вызвана прокуратура Алтайского края, которая инициировала снос усадьбы купца для строительства своего офиса.