Комитет по образованию Барнаула получил нового руководителя

Новости 20.05.2019 15:00 265

Бывший замруководителя комитета по образованию Барнаула Андрей Муль, который последние 1,5 месяца возглавлял "гороно" с приставкой и.о., 20 мая официально утвержден на эту должность.

До этого во главе городского комитета по образованию 6,5 лет находилась Наталья Полосина. В начале апреля она ушла в отпуск с последующим увольнением. Через пару недель Полосина устроилась в Министерство образования и науки Алтайского края - начальником отдела общего образования.

Комитет по образованию Барнаула получит нового руководителя Новости 09.04.2019 7:45 Наталья Полосина занимала эту должность 6.5 лет 2350

Добавим, в настоящее время у Андрея Муля в подчинении находится единственный зам (по экономике) - Лариса Паршуткина.

Андрей Муль родился 8 января 1969 года. В 1988 году окончил Барнаульское педагогическое училище №1, специальность «Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы». В 1996 году окончил Барнаульский государственный педагогический университет, специальность «История». В 2001 году прошел профессиональную переподготовку в Барнаульском государственном педагогическом университете по программе «Управление образованием». В 1988-1990-е годы – служба в рядах Советской Армии.

Муль отработал с 1990 по 2000 год учителем начальных классов (школа №49, гимназия № 40, №42). Далее на 6 лет стал директором школы № 60. В 2006 году возглавил комитет по образованию администрации Ленинского района. С июня 2011 года - зампредседателя комитета по образованию города по финансово-экономическим вопросам. С августа - зампредседателя по обеспечению деятельности учреждений комитета.