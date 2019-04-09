Комитет по образованию Барнаула получил нового руководителя

Бывший замруководителя комитета по образованию Барнаула Андрей Муль, который последние 1,5 месяца возглавлял "гороно" с приставкой и.о., 20 мая официально утвержден на эту должность.
До этого во главе городского комитета по образованию 6,5 лет находилась Наталья Полосина. В начале апреля она ушла в отпуск с последующим увольнением. Через пару недель Полосина устроилась в Министерство образования и науки Алтайского края - начальником отдела общего образования.
Наталья Полосина занимала эту должность 6.5 лет
Добавим, в настоящее время у Андрея Муля в подчинении находится единственный зам (по экономике) - Лариса Паршуткина.
Андрей Муль родился 8 января 1969 года. В 1988 году окончил Барнаульское педагогическое училище №1, специальность «Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы». В 1996 году окончил Барнаульский государственный педагогический университет, специальность «История». В 2001 году прошел профессиональную переподготовку в Барнаульском государственном педагогическом университете по программе «Управление образованием». В 1988-1990-е годы – служба в рядах Советской Армии.