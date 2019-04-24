Очередной скандал вокруг жилья для детей-сирот вылился в уголовное дело на Алтае

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о халатности при предоставлении жилья сиротам. Это произошло по результатам доследственной проверки, проведенной по материалам прокуратуры о длительном непредоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По версии правоохранителей, 18 жителей Республики Алтай не были обеспечены жильем в рамках действующей на территории республики госпрограммы «Охрана семьи и детей», несмотря на окончание ее реализации в 2018 году. Ответственным за данное направление являлось Министерство регионального развития РА, заключившее контракты 28 декабря 2018 года на приобретение жилых помещений.
Фигурантами дела также стали два барнаульских риэлтора
Речь шла об участии в долевом строительстве многоквартирного дома в Горно-Алтайске. По состоянию на 1 апреля 2019 года готовность дома находилась на уровне «нулевого цикла»: выкопан котлован, залит фундамент, выставлен подвал и осуществлено его перекрытие.
В итоге уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства возложенных на них обязанностей. Расследование продолжается.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства