Очередной скандал вокруг жилья для детей-сирот вылился в уголовное дело на Алтае

Новости 20.05.2019 14:30 110

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело о халатности при предоставлении жилья сиротам. Это произошло по результатам доследственной проверки, проведенной по материалам прокуратуры о длительном непредоставлении жилья лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По версии правоохранителей, 18 жителей Республики Алтай не были обеспечены жильем в рамках действующей на территории республики госпрограммы «Охрана семьи и детей», несмотря на окончание ее реализации в 2018 году. Ответственным за данное направление являлось Министерство регионального развития РА, заключившее контракты 28 декабря 2018 года на приобретение жилых помещений.

Бывшая чиновница из алтайского Главстроя получила 6 лет за махинации с жильем для сирот и инвалидов Новости 24.04.2019 8:10 Фигурантами дела также стали два барнаульских риэлтора 542

Речь шла об участии в долевом строительстве многоквартирного дома в Горно-Алтайске. По состоянию на 1 апреля 2019 года готовность дома находилась на уровне «нулевого цикла»: выкопан котлован, залит фундамент, выставлен подвал и осуществлено его перекрытие.

В итоге уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства возложенных на них обязанностей. Расследование продолжается.