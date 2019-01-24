«Заводим традицию»: Виктор Томенко направил в школы весь краевой кабмин

Новости 20.05.2019 14:05 230

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил всем членам правительства региона принять участие в последнем звонке. "Если в крае не было такой традиции, то с этого года мы ее заводим", - заявил Томенко на аппаратном совещании 20 мая.

Координация участия министров и вице-премьеров в последнем звонке поручена министру образования и науки Максиму Костенко. Добавим, в этом году последний звонок пройдет в школах 25 мая. Традиционно состоятся торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В 2019 году в регионе насчитывается свыше 11 тысяч выпускников.

Порядок и безопасность во время торжественных линеек, посвященных окончанию учебного года, обеспечат территориальные органы УФСБ, ГУ МВД, ГО и ЧС, здравоохранения, ГИБДД, противопожарной службы и др.

Китайский язык и собеседование. Какие новинки ждут алтайских школьников на ГИА-2019? Новости 24.01.2019 12:12 Девятиклассникам предлагают принципиально новый формат допуска к ГИА 1055

Несовершеннолетним выпускникам запрещено распивать спиртные напитки, находиться в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей и лиц, ответственных за мероприятия. Кроме того, рекомендовано провести торжественные церемонии в школах, в местах, определенных органами местного самоуправления, с обязательным присутствием родителей.

Вручение аттестатов о среднем общем образовании и выпускные вечера пройдут в Алтайском крае в конце июня.