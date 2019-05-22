Алтайский «политех» получил особый статус

Новости 20.05.2019 13:45 102

АлтГТУ им. И.И. Ползунова получил статус «Лучшее учреждение высшего профессионального образования по Сибирскому федеральному округу по результатам отборочных этапов XII международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19».

Олимпиада «IT-Планета 2018/19» проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В результате были определены учреждения высшего и среднего профобразования федеральных округов России, студенты которых показали лучшие результаты в общем зачете по всем конкурсам соревнований. Звания были присвоены на основании мест, занятых студентами соответствующих учебных заведений.

В общей сложности в олимпиаде приняли участие 917 учебных заведений СПО и ВПО России и стран СНГ и почти 15 000 студентов и молодых дипломированных специалистов. Соревнования проходили в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника» и «Неограниченные возможности».

Стоит отметить, АлтГТУ – единственный вуз СФО, отмеченный в рамках олимпиады. «IT-Планета» является одним из самых масштабных соревнований в области ИТ, учрежденных в России, которое направлено на сближение бизнес-структур и образовательных институтов России и стран СНГ с целью повышения качества ИТ-образования. Ежегодно студенты АлтГТУ становятся призерами олимпиады.

Победителями по Дальневосточному федеральному округу стали Дальневосточный федеральный университет и Владивостокский судостроительный колледж; по Приволжскому федеральному округу – Пензенский государственный технологический университет и Дзержинский химический техникум имени Красной Армии; по Северо-Западному федеральному округу – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Старорусский политехнический колледж; по Северо-Кавказскому федеральному округу – Дагестанский государственный университет и Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники; по Сибирскому федеральному округу – Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова и Томский техникум информационных технологий; по Уральскому федеральному округу – Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Многопрофильный колледж Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.Носова; по Центральному федеральному округу – Московский технический университет связи и информатики и Воронежский техникум строительных технологий; по Южному федеральному округу – Севастопольский государственный университет и Краснодарский колледж электронного приборостроения.

Статусы «Лучшие учебные заведения по стране» и «Абсолютный чемпион» будут определены по результатам финала, который состоится осенью 2019 года.