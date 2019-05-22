Жители Бердска вышли на митинг против застройки парка

Новости 20.05.2019 13:15 112

Жители Южного микрорайона Бердска вышли на митинг в поддержку парка, который власти планируют отдать под застройку. На пустыре, где изначально по генплану планировали разбить парк, собралось около 200 человек, сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск».

По мнению жителей Южного, за 30 лет, что существует их микрорайон, муниципалитет ничего для них не сделал: дороги, электричество, воду и газ прокладывали сами горожане. Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предложил вместе посчитать, сколько средств вложил город в благоустройство Южного и сколько еще собирается вкладывать. А если есть претензии к предыдущей власти, есть сомнения в целевом использовании денег, Захаров предложил обращаться в правоохранительные органы.

«28 трехэтажек налепят, куда я должна буду с ребенком ходить? Не только нам, всему микрорайону нужен парк. Мы потерпим строительство. У меня ребенок в детский сад в этом году пойдет — очень хорошо. Я хочу забрать ее и по парку прогуляться. А под необходимость строительства социального жилья власть протянет сюда любые вопросы. Это не компромисс, а обман», — считает местная жительница Наталья Крестьянова, которая пришла на акцию практически со всей своей семьей.

Предложения власти об альтернативных вариантах развития Южного жители назвали веселыми картинками, которые не будут имеют ничего общего с реальностью. И будущий застройщик, который выиграет аукцион, вряд ли позаботится о «южанах».

В течение митинга жители ставили подписи под обращением к президенту с просьбой помочь сохранить парк. Также было предложено направить аналогичное обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Депутат по округу, куда входит Южный микрорайон, Владимир Голубев отметил, что многие митингующие даже не представляют себе, что в реальности планируют сделать на пустыре. Ему не дали договорить. Не стали слушать и другого сторонника застройщик, который уверен, что парк превратится в приют наркоманов и алкоголиков. У него просто отобрали мегафон.

«Альтернативное мнение никто не хочет слушать! Все „зеленые“ организовали. Это кучка, которая финансирует эту организацию, которая неизвестно, чем занимается», — возмутился мужчина.

В итоге митингующие решили создать рабочую группу, которая будут представлять интересы жителей в переговорах с властью. Свое мнение они намерены высказать 11 июня на публичных слушаниях по поводу судьбы пустыря в Южном микрорайоне.