Алтай-Кокс провел волейбольный турнир

Новости 20.05.2019 12:40 79

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел открытый городской турнир по волейболу, в котором приняли участие около 120 спортсменов.

В борьбу вступили восемь мужских и пять женских команд. Особенно напряженной была финальная игра между командами МВД и цеха улавливания Алтай-Кокса. С небольшим отрывом (всего в три очка) победу одержала заводская команда. Замкнули тройку лидеров спортсмены коксового отделения №2 Алтай-Кокса.

У женщин золото и серебро завоевали в команды городских организаций. Бронза досталась спортсменкам управления экологии Алтай-Кокса. Все финалисты получили дипломы и подарки от Алтай-Кокса.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.