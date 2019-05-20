Алтай-Кокс провел волейбольный турнир

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел открытый городской турнир по волейболу, в котором приняли участие около 120 спортсменов.
В борьбу вступили восемь мужских и пять женских команд. Особенно напряженной была финальная игра между командами МВД и цеха улавливания Алтай-Кокса. С небольшим отрывом (всего в три очка) победу одержала заводская команда. Замкнули тройку лидеров спортсмены коксового отделения №2 Алтай-Кокса.
У женщин золото и серебро завоевали в команды городских организаций. Бронза досталась спортсменкам управления экологии Алтай-Кокса. Все финалисты получили дипломы и подарки от Алтай-Кокса.