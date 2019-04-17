Еще один бийский депутат лишится мандата. На этот раз - по инициативе губернатора

Новости 20.05.2019 12:10 747

Депутаты Бийской гордумы на ближайшем заседании рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя фракции ЛДПР в БГД Алексея Карасева. Как стало известно "Политсибру", такое решение может быть принято на основании заявления губернатора Алтайского края.

Департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности провел проверку достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе, представленных депутатом Бийской гордумы Алексеем Карасевым.

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В результате были обнаружены многочисленные нарушения. В частности, речь идет о том, что в декларации представлены неполные сведения о доходах народного избранника и его супруги. Кроме того, в документе не нашли отражения два земельных участка, шесть прицепов, 29 банковских счетов, участие депутата в качестве учредителя в 5 хозяйственных обществах, сведения о передаче автомобиля на безвозмездной основе. Обнаружили проверяющие ко всему прочему недостоверные данные о площади пяти объектов недвижимости, а также о сумме и размере обязательств по ипотеке.

Между тем, рассмотрев заявление губернатора, депутаты Бийской думы сочли, что вышеперечисленные нарушения являются достаточным основанием для досрочного прекращения полномочий Алексея Карасева. Соответствующее решение может быть принято на ближайшем заседании БГД в четверг, 23 мая, подтвердил "Политсибру" председатель гордумы Сергей Ларейкин.

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Отметим, что либерал-демократ прошел в состав представительного органа по партспискам, следовательно, "жириновцы" в дальнейшем самостоятельно вправе решить судьбу свободного мандата.

Алексей Карасев родился 8 июня 1976 года. Работает директором в ООО ЧОП «Русский Щит». Образование высшее, окончил «АГАО им. В.М. Шукшина».