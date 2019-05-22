Свыше четырех тысяч кредитов выдано в алтайском филиале Россельхозбанка

Новости 20.05.2019 11:35 106

Россельхозбанк выдал жителям Алтая четыре с лишним тысячи кредитов. Средняя сумма потребительского кредита составляет 289 тысяч рублей. Розничный кредитный портфель по итогам первых четырех месяцев 2019 года превышает 11 млрд рублей.

Наиболее востребованными традиционно являются потребительские кредиты, ипотека и кредиты для пенсионеров. Более 160 кредитов оформили жители двух Алтаев на ипотеку на сумму свыше 230 млн. рублей и более чем 1600 кредитов на 290 млн. рублей получили пенсионеры.

«Важными преимуществами розничных кредитов Россельхозбанка являются простота оформления, привлекательные ставки и условия, большой выбор каналов погашения, широкая сеть точек продаж, что дает возможность клиентам обслуживаться легко и быстро. Кроме того, банк постоянно проводит акции по потребительскому кредитованию. В настоящее время действуют акции: кредит «Всем трудящимся», кредит «Хорошая история», «Удачный процент», «Будь онлайн», «Лови момент», «Почётный возраст» с пониженными процентными ставками, так что приглашаем жителей двух Алтаев на кредитование в Алтайский филиал», - отметил Владимир Богданов, директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.