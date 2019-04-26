Мария Бутина получила доступ к интернету и записала видеообращение

Новости 20.05.2019 10:10 106

Мария Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы, в котором попросила о финансовой поддержке. Средства нужны на оплату услуг адвокатов, которые на данный момент работают в долг. Также, россиянка подтвердила намерение добиваться пересмотра приговора.

«Мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной сейчас. Ну, и со всеми российскими гражданами, потому что я - это всего лишь отражение текущей действительности», - сказала Мария в своём обращении.

Обращение россиянки в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» прокомментировала Мария Захарова - официальный представитель МИД РФ:

«Вы знаете, что мы не финансируем адвокатов, но мы делаем все для того, чтобы ей были предоставлены все права как российской гражданке. И, конечно, если она обозначила, что такая проблема есть, мы постараемся сделать все возможное, чтобы ей помочь».

Поддержать Марию Бутину можно на ее сайте. Также в своём видеообращении Мария поблагодарила всех, кто уже оказывал ей поддержку ранее и следил за ее судьбой.