Алтайские специалисты обнаружили повышенное содержание плесени в семенах подсолнечника

Новости 20.05.2019 9:55 110

За отчётный период с 01.04.2019 по 04.04.2019 специалистами отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований в пробе «Крупа ядра подсолнечника» выявлено превышение норм содержания плесневых грибов.

Проба «Крупа ядра подсолнечника» по показателям безопасности (содержанию потенциально опасных веществ и микроорганизмов, в т. ч. патогенных) должна соответствовать нормам, установленным Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

На поверхности зерна и семян любой культуры находится большое количество микроорганизмов. Определенное их количество попадает на поверхность растений вместе с пылью и насекомыми. Их становится еще больше при уборке и обмолоте из-за того, что микроорганизмы скапливаются на шероховатой поверхности зерна. Фитопатогенные микроорганизмы не влияют на сохранность зерновой массы. Однако наличие в партиях зерна признаков поражения фитопатогенными микроорганизмами учитывают при общей оценке их качества и последующем использовании.

Пораженные микроорганизмами зерна могут стать ядовитыми, поэтому их количество в партиях зерна ограничивается государственными стандартами. Наличие фитопатогенных микроорганизмов в зерновой массе необходимо учитывать и для правильного размещения зерна, и при его отпуске.