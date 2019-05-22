Красные в городе: два коммуниста своеобразно отметили «Музейную ночь» в Барнауле

Новости 20.05.2019 9:05 246

"Музейная ночь-2019", прошедшая в минувшие выходные в Барнауле, не только установила ряд рекордов, но и неожиданно получила политическую окраску. Так, своеобразный флешмоб устроили бывший и нынешний депутаты АКЗС от КПРФ Николай Наздрачев и Максим Талдыкин.

"Два боевых товарища", облачившись в советскую военную форму, посетили несколько экскурсионных площадок в центре города.

"Развитие музейного дела в нашей стране это результат Октябрьской революции и безусловная заслуга советских органов государственной власти, которые с 1918 по 1921 годы приняли сразу несколько декретов в области культуры. Именно с этого периода музеи стали важнейшими, общедоступными социальными учреждениями. Наша акция "Красные в городе" посвящена тем, кто создавал первые музеи в Советской России", - рассказали "Политсибру" "комиссар" Талдыкин и "командир полка" Наздрачев.