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На реконструкцию алтайского музея потребуется более 300 млн рублей

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В ходе «музейной ночи» губернатор Алтайского края Виктор Томенко подтвердил намерение местных властей реконструировать государственный краеведческий музей.

«Планы по реконструкции являются актуальными. В настоящее время завершается прохождение экспертизы проектно-сметной документации. Я думаю, что в следующем 2020 году мы начнем работы, связанные с проведением реконструкции. Наверное, краевому бюджету это обойдется более чем в 300 миллионов рублей, но время подошло, необходимость такая есть», – рассказал глава региона.

Здание Алтайского государственного краеведческого музея – культурно-исторический и архитектурный памятник XIX века. Ранее было горной лабораторией. В 1823 году Петр Фролов и Фридрих Геблер основали в нем музей.
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Автор: Политсиб.ру