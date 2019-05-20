На реконструкцию алтайского музея потребуется более 300 млн рублей

В ходе «музейной ночи» губернатор Алтайского края Виктор Томенко подтвердил намерение местных властей реконструировать государственный краеведческий музей.

«Планы по реконструкции являются актуальными. В настоящее время завершается прохождение экспертизы проектно-сметной документации. Я думаю, что в следующем 2020 году мы начнем работы, связанные с проведением реконструкции. Наверное, краевому бюджету это обойдется более чем в 300 миллионов рублей, но время подошло, необходимость такая есть», – рассказал глава региона.