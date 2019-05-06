Чартерный перевозчик, летающий из Барнаула, убрал питание на рейсах короче 5 часов

Новости 20.05.2019 8:45 623

С 1 июня на всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономкласса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет. На этот шаг крупнейший чартерный перевозчик России пошел «исходя из конъюнктуры рынка авиаперевозок».

Среди данных факторов - рост аэропортовых сборов и стоимости авиационного топлива. «Сокращение питания на коротких рейсах в экономическом классе позволит как минимум оставить стоимость услуги на прежнем уровне, а также при благоприятных макроэкономических факторах приведет к снижению стоимости перевозки», — говорится в сообщении на офсайте компании.

Для пассажиров бизнес-класса услуга питания на борту будет сохранена.

Стоит отметить, что из барнаульского аэропорта Azur Air выполняет два рейса - в Нячанг (Вьетнам) и Анталью (Турция). В первом случае продолжительность перелета составляет 7 часов 20 минут, во втором - 6 часов 30 минут. Таким образом пассажиры эконом-класса вправе, как и раньше, рассчитывать на горячее питание.