«Музейная ночь» стартовала в Барнауле

Новости 18.05.2019 19:25 245

В Барнауле началась всероссийская акция «Музейная ночь». В 18:00 прошла торжественная церемония открытия на Нулевом километре. В этом году ее посвятили Году театра в России, 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, 90-летию со дня рождения Василия Шукшина, 65-летию освоения целины и Году десятилетия детства (до 2027 года).

Жители смогут сегодня побывать на различных экскурсиях, тематических мастер-классах, выставках и спектаклях. В Барнауле работу общественного транспорта продлят до трех часов ночи, сообщает пресс-центр барнаульской мэрии.

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Шесть дополнительных троллейбусов пустят по маршруту №7 - по улицам Попова, Балтийской, Малахова, Юрина, Матросова и проспекту Ленина. Также на время акции создадут специальный трамвайный маршрут №12тм - от Докучаево до площади Свободы. Шесть трамвайных вагонов проследуют по улицам Попова, Антона Петрова, Северо-Западной, проспектам Ленина, Строителей, Красноармейский, далее по улице Ползунова до площади Свободы.