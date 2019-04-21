Рубцовчане провели пикет против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте

Новости 18.05.2019 19:20 210

Жители Рубцовска вышли на пикет против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Акция состоялась 18 мая. Перевозчики объявили о повышении стоимости проезда на маршрутках в Рубцовске с 20 до 25 рублей.

Свое решение частные перевозчики обосновывали тем, что ПАТП уже повысил цену до 24 рублей. Горком КПРФ организовать пикет против подорожания билетов. Цены на проезд в маршрутках должны были вырасти еще 13 мая, но по неизвестным причинам решение отложили.

- Однако об отмене повышения речь не идёт. Весьма вероятно, автоперевозчики ждут повышения со стороны троллейбусного предприятия, ведь цена проезда у них составляет всего 18 рублей. В условиях конкуренции такая разница могла существенно снизить прибыль маршрутчикам, - написала в соцсетях персек Рубцовского горкома КПРФ Вероника Лапина.