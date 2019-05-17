Фонтан с многоэтажный дом забил в Барнауле из-за опрессовки

Новости 18.05.2019 18:46 195

В Барнауле произошел очередной порыв трубопровода. В этот раз вода холодная фонтаном хлынула в районе кольца на перекрестке улиц Малахова и Юрина. Порыв случился за Кардиоцентром. Высота потока воды достигала нескольких этажей.

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Несколько дней назад подобное зрелище барнаульцы могли наблюдать также на улице Малахова, в районе остановки Депо №3. В настоящее время в Барнауле отключена горячая вода по контуру ТЭЦ-3. Началась опрессовка. Вода подается в трубопровод под повышенным давлением.

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Это позволяет выявить наиболее уязвимые места и точки порыва. Как отмечают в СГК, занимающихся ремонтом магистральных и внутриквартальных трубопроводов, это самый эффективный и экономичный способ выявления потенциальных повреждений.