Гребной канал в Барнауле улучшат за 260 млн рублей

Новости 18.05.2019 18:34 227

В 2021 году на гребном канале «Спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко» пройдет этап Кубка мира. В 2018 году здесь уже проходили масштабные соревнования — «Кубок чемпионов». На них приезжали известные спортсмены и комментаторы.

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Удачный опыт проведения таких спортивных мероприятий, видимо, побудил власти Алтайского края развивать гребной канал. К тому же есть планы уговорить сборную Россию по гребле приехать в Барнаул для подготовки к летней Олимпиаде 2020 года в Токио. В пользу этого решения говорят подходящая инфраструктура и близость часовых поясов. Из ближайших нововведений здесь планируют возвести обводной канал с мостом.

Согласно сайту госзакупок, на это дело предстоит потратить 262,5 млн рублей. Конкурс на определение подрядчика анонсировали в конце марта. Там подали всего одну заявку — от ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ». Она и стала победителем аукциона. Заказчик — КГКУ «Алтайавтодор». Подрядчик должен построить обводной канал определенной глубины и ширины с учетом колебания воды и риска паводка, укрепить берег, обустроить парковку и подъездную дорогу, провести благоустройство. Все работы надо завершить до 1 октября 2020 года.