Уволен охранник, не пустивший «скорую» в алтайскую больницу

Новости 18.05.2019 17:06 439

Охранника, не пустившего машину «скорой помощи» с пациентом на территорию республиканской больницы в Горно-Алтайске уволили. Мужчина работал в ЧОП «Воевода» и требовал у водителя и врача показать паспорта. Его не убедили опознавательные знаки на транспорте и пациент в машине, которому требовалась помощь. Охранник заявил, что не может пропустить их без документов.

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- Меры приняты, охранник уволен. Решается вопрос о дальнейшем сотрудничестве с охранной компанией «Воевода», которая предоставляла услуги по охране. Приглашен директор ЧОП, - рассказал ТАСС представитель Минздрава Республики Алтай.

В ведомстве отмечают, что пациент не нуждался в экстренной помощи, поэтому трагедии с ним не произошло. Видео заинтересовало СУ СКР по Республике Алтай. Там проведут проверку и примут решение о возбуждении дела.