Уволен охранник, не пустивший «скорую» в алтайскую больницу

Охранника, не пустившего машину «скорой помощи» с пациентом на территорию республиканской больницы в Горно-Алтайске уволили. Мужчина работал в ЧОП «Воевода» и требовал у водителя и врача показать паспорта. Его не убедили опознавательные знаки на транспорте и пациент в машине, которому требовалась помощь. Охранник заявил, что не может пропустить их без документов.
ЧП произошло в Горно-Алтайске в 18-градусный мороз
- Меры приняты, охранник уволен. Решается вопрос о дальнейшем сотрудничестве с охранной компанией «Воевода», которая предоставляла услуги по охране. Приглашен директор ЧОП, - рассказал ТАСС представитель Минздрава Республики Алтай.
В ведомстве отмечают, что пациент не нуждался в экстренной помощи, поэтому трагедии с ним не произошло. Видео заинтересовало СУ СКР по Республике Алтай. Там проведут проверку и примут решение о возбуждении дела.