«Достаточно собирать один раз в день»: регоператор Заринска высказался о мусорной проблеме

Новости 18.05.2019 13:28 171

Проблема с вывозом мусора в Заринске не теряет остроты. Жители города почти ежедневно размещают в соцсетях фотографии переполненных контейнеров и стихийных свалок. Минстрой присылает специалистов, а регоператор отчитывается о проделанной работе, сообщает телеканал «Толк».

Уже к 5 мая, после майских праздников, город утопал в отходах. Тогда регоператор оценил эту информацию, как фейковую. Но вскоре все повторилось. Например, 17 мая в Интернете появились новые видео с мусором. Жительница Заринска Екатерина Тернова, после заявления о фейках, ежедневно следит за регоператором.

- Утром смотрю — мусорки полные. Начинаю звонить в 10, 11, 12 часов. И только ближе к часу дня приезжает первая машина для сбора, - рассказала жительница.

По словам Николая Только, замдиректора регоператора «Спецобслуживание Центральное», в Заринске сбор ТКО должен проходить один раз в день.

- Так сложилось, что в Заринске сбор ТКО происходит два раза в день, хотя согласно всех санитарных норм, достаточно собирать один раз день. Мы собираем два раза и несем дополнительные затраты. Это достаточно тяжелая ноша с экономической стороны, - пояснил представитель регоператора.

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Директор одной из УК сообщила, что регоператор не показывает им график вывоза ТБО, несмотря на желание «управляшки» помочь. Оператор хочет вывозить их по мере наполняемости, но, по словам женщины, это не работает. Мусор лежит до тех пор, пока они не позвонят несколько раз.

- Бывает такое, что на весь город работают две машины, - говорит Алексей Лесюков, арендатор мусорного полигона. - Это подтверждают накопительные ведомости, где расписываются водители. Всего, насколько я знаю, их четыре.

У предыдущей мусоровывозящей компании было восемь. При этом сейчас люди отдают за мусор в три раза больше, чем до нового года. А некоторые еще и платят за троих — так решил регоператор, посчитав, что в каждой квартиры живут, в среднем, три человека. Горожане обсуждают, что пострадали пожилые люди. Некоторым надо нанимать такси, чтобы доехать к регоператору из частного сектора и доказать этой организации, что они живут одни.

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Озабоченность возможной переполненности полигона выразил первый замглавы администрации Заринска Сергей Пеньков.

- Если повезем на наш полигон отходы со всей заринской зоны, указанной в схеме обращения ТКО, то по нашим расчетам полигон переполнится за год-полтора.

Пока в Заринске бросили все силы на очистку города. Ежедневно сотрудники регоператора и администрации проводят рейды, чтобы контролировать вывоз мусора. В таком режиме они будут работать до конца мая. Вопрос графика вывоза и начислений — все еще в разработке.