«Если нет решения с Минфином, идите ко мне»: алтайский губернатор рассказал муниципалам, как готовиться к отопительному сезону

Новости 18.05.2019 12:33 253

В правительстве Алтайского края прошло совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов и завершению текущего. Там обсудили, как ускорить ремонт и обновление инфраструктуры. Собравшиеся отметили, что в целом завершившийся сезон прошел в штатном режиме. Его омрачили только крупные резонансные аварии в Барнауле и Яровом.

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В прошлом году, по итогам проверки Ростехнадзора, паспорта готовности к отопительному сезону получили 80 процентов муниципалитетов края (118 из 148). Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назвал это недопустимым.

- Стопроцентное получение паспортов готовности должно стать привычным делом для края, - подчеркнул глава региона. - Это обязательная к выполнению задача. Я ставлю ее как губернатор. У каждого муниципалитета должны быть планы работы, с конкретными цифрами. Очевидно, это может увеличить дефицит. Тогда надо получать консультации у Минфина. Если не находите с Минфином решения, чем закрывать дефицит, идите ко мне.

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С июня Ростехнадзор начнет проверять муниципалитеты на предмет устранения замечания прошлого отопительного периода. Перед следующим сезоном предприятия генерации и теплосетевеки потратят 2,1 млрд рублей. Они планируют отремонтировать 63 котла и турбоагрегата.