Прокуроры купят квартиру возле новосибирского зоопарка у Нодара Шонии

Новости 18.05.2019 10:10 195

Западно-Сибирская транспортная прокуратура купит трехкомнатную квартиру рядом с новосибирским зоопарком. Цена недвижимости — 4,6 млн рублей. Застройщиком новостройки выступает ООО «Селф» - компания известного барнаульского застройщика Нодара Шонии.

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Речь идет о ЖК «Кларус-парк» (ул. Тимирязева, 73/1). Площадь квартиры — 87,5 квадратных метров. Там трехметровые потолки, панорама зоопарка из окон, зеленые массивы вокруг. Дом построили в 2019 году. Также жильцам доступны трехуровневая отапливаемая подземная парковка, пять скоростных лифтов, закрытая детская площадка, зимний сад и фитнес-зал.

По данным сайта госзакупок, Нодар Шония заработал на госконтрактах более 11,9 млрд рублей. Чаще всего застройщик работает в Алтайском крае, строя жилые и социальные объекты. Согласно деклараций доходов сотрудников Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, среди сотрудников, работающих в Новосибирске, служебного жилья нет у многих руководителей ведомства. Кто именно будет жить в новой квартире — не уточняется.