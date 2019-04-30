Министр спорта предложил перекрывать главную улицу Барнаула по вечерам

Новости 18.05.2019 9:46 178

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев предложил три раза в неделю перекрывать проспект Ленина в Барнауле. Об этом он написал на своей странице в «Инстаграм». Время закрытия — с 19.30 до 5 утра с пятницы по воскресенье. Он считает, что в это время людям будет удобнее гулять там с детьми, кататься на самокатах, роликах, велосипедах, заниматься спортом, слушать уличных музыкантов, просто гулять.

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- Да и автомобили не будут носиться ночами и не будет смертельных ДТП, - продолжил мысль Алексей Перфильев. - Так ведь делают в Европе, во многих городах России. Например, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Перекрывать проспект Ленина от площади Октября до улицы Мало-Тобольской, с переездами по Партизанской и Гоголя.

Напомним, что летом проспект Ленина будут перекрывать, но частично. Причина — дорожные работы. Под перекрытие попадут участки от площади Октября до улицы Северо-Западной и от улицы Димитрова до площади Баварина. Общая длина отремонтированного участка по проспекту Ленина составит более 9 км.