Одна из городских многоэтажек лишилась надписи «БАРНАУЛ» на крыше

Новости 17.05.2019 18:55 205

По инициативе жителей с крыши дома по улице Панфиловцев, 22 убрали аварийные буквы «Барнаул», сообщает сайт администрации города.

Накануне на крыше жилого дома управляющей компанией «Эталон» демонтированы буквы «Барнаул». Решение об этом приняли собственники квартир дома на общем собрании после проведенного обследования металлической конструкции.

По словам председателя совета дома Людмилы Терентьевой, после недавнего сильного ветра проржавевшая конструкция стала небезопасна, существовала угроза обрушения:

«Буквы на крыше дома находятся с момента его постройки, еще с 80-х годов. Установлены были, так как на первом этаже ранее располагался магазин под названием «Барнаул». Честно говоря, прогулки около дома стали небезопасными. Каждый порыв ветра сопровождается скрежетом. Конструкция шаткая, переживаем, что упадет на кого-то».

К тому же конструкция могла привести к нарушению целостности кровли дома и затрудняла проведение ремонтных работ. Как отметили в администрации Индустриального района, демонтированная конструкция принадлежит дому, решение о ее дальнейшей судьбе будет принято на совете МКД.