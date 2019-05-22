Алтай-Кокс провёл среди своих сотрудников пейнтбольный турнир

Новости 17.05.2019 17:50 174

Профком завода Алтай-Кокс совместно с союзом молодёжи устроил пейнтбольный турнир для сотрудников предприятия.

11 команд заводчан бились за призовые места, поддерживаемые приехавшими болельщиками из числа друзей и близких. Всего участвовало около полутора сотен человек, для которых Алтай-Коксом был организован пикник на свежем воздухе.

Сборная команда цехов автоматизации и автотранспортного заняла первое место, став безоговорочным победителем турнира. На втором месте оказалась команда цеха автоматизации № 2. Третье место занял цех улавливания.

Победителем турнира стала сборная цеха автоматизации и автотранспортного цеха. Второе место заняла команда цеха автоматизации №2. На третьем месте – представители цеха улавливания.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.