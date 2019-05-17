Пенсионерке из Барнаула вернули квартиру, отнятую мошенником

Новости 17.05.2019 17:15 1213

Алтайский краевой суд постановил, что жительница Барнаула Галина Макарова имеет право на возврат своей квартиры из чужого владения. Из квартиры женщина была выселена судебными приставами два года тому назад. Об этом сообщается на сайте НКО "Ассоциация по защите прав заемщиков".

Летом 2016 года Галина Макарова взяла займ в микрофинансовой организации «Сибирская народная казна». Руководитель компании Владимир Тюленев предложил пенсионерке оставить в залог квартиру, причём оформил эту сделку, как куплю-продажу. Как выяснилось впоследствии, Галина Макарова стала не единственной жертвой мошенника – пострадали ещё четыре женщины, однако все судебные разбирательства до настоящего момента решались в пользу Тюленева.

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С помощью НКО «Ассоциация по защите прав заемщиков» Галина Макарова за два года сумела добиться судебного решения в свою пользу, доказав недействительность сделки. Теперь, после некоторых технических процедур и осуществления всех формальностей, пенсионерка сможет вернуться в свою квартиру.

Роман Тюленев приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С приговором он не согласен, свою вину не признает. Поданная им апелляция пока ещё не рассмотрена.

«Алтайский информационный портал защиты прав заемщиков» отмечает, что подобные судебные решения – редкость не только для Алтайского края, но и всей России, т.к. в большинстве случаев вернуть квартиры из собственности третьего лица, считающегося добросовестным приобретателем, почти невозможно.